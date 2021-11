Covid à La Réunion : Retour de toutes les restrictions sauf le couvre-feu

La quatrième vague de coronavirus touche actuellement La Réunion. La reprise épidémique est forte, le taux d'incidence dépasse les 160 cas pour 100.000 habitants sur l'île. Le préfet a donc décidé de réinstaurer une grande partie des mesures de restrictions en vigueur au moment des grandes vacances. Il n'a cependant pas prononcé de couvre-feu ou de confinement car l'état d'urgence sanitaire n'est actuellement pas en vigueur dans notre département.C'est le retour des dépistages anti-Covid pour les personnes qui veulent quitter La Réunion ou y venir. Mais cela ne concerne pas les vols entre La Réunion et la métropole.Ce sont donc les voyageurs de Maurice, Madagascar ou encore d'Afrique du Sud qui seront concernés dès lundi. Ils devront déjà prouver avoir un schéma vaccinal complet (avec un vaccin homologué par la France) ou un motif impérieux.Il faudra ensuite se soumettre à un dépistage avant et après son arrivée à La Réunion. Cela s'applique aux vaccinés et non-vaccinés. Le retour des rassemblements en plein air en famille ne date que du 4 octobre . Les pique-niques étaient limités à 10 personnes.Les regroupements festifs familiaux sont à l'origine des nouvelles contaminations à La Réunion depuis le début de la quatrième vague. Les pique-niques et les bivouacs seront donc interdits dès lundi sur l'île.Les Réunionnais devront dès lundi présenter leur Pass sanitaire s'ils veulent se rendre aux événements exceptionnels sur les lieux publics. On parle ici par exemple des braderies, des vide-greniers, des brocantes, des marchés artisanaux, des marchés de Noël et des animations.Les marchés forains pour lesquels la distanciation entre les stands et le port du masque restent la règle en vigueur ne sont pas concernés.Il devient obligatoire en extérieur comme en intérieur à partir de lundi. L'obligation s'applique à toutes les personnes âgées de 11 ans et plus.Des contrôles seront menés pour vérifier que le port du masque est respecté mais aussi que le Pass sanitaire est bien appliqué dans les lieux publics et privés.