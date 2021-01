Covid à La Réunion : Reprise de l'épidémie, le seuil d'alerte se rapproche

L'épidémie de Coronavirus a connu un bond sur l'ultime semaine des vacances scolaires du mois de janvier. Santé Publique France rapporte une hausse du nombre de contaminations, du taux de positivité et donc de l'incidence de la maladie à La Réunion entre le 18 et le 24 janvier.En l'espace d'une seule semaine, une hausse de 52% du nombre de nouveaux cas est enregistrée (entre les 11/17 janvier et les 18/24 janvier). Avec 324 contaminations en 7 jours, il faut remonter à la mi-novembre - juste après le pic de la 2e vague - pour retrouver un nombre si haut.Une hausse qui était malheureusement attendue après l'analyse de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion. Zinfos974 vous avait proposé un focus sur les risques liés au retour des vacances :Afin de déterminer si la hausse des contaminations montre bien une circulation plus forte du Coronavirus, il faut aussi se pencher le nombre de dépistages réalisés sur la même période et le taux de résultats positifs.Ainsi, la semaine dernière, les autorités sanitaires ont testé 8% de personnes en plus. Le nombre de dépistages réalisés en semaine est en hausse pour la troisième semaine d'affilée.Alors que les tests sont plus nombreux (8%), le taux de positivité connaît une hausse encore plus forte (27,9%). Il s'établit à 2,10% contre 1,64% la semaine précédente.Le taux d'incidence a donc par conséquence explosé à La Réunion et passe de 26,5 cas pour 100.000 habitants il y a deux semaines à 40,4 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière. Une hausse de 52,5% est observée.Chez les personnes âgées, la tranche des 70-79 ans connaît la hausse la plus forte, le taux d'incidence y passe de 8,6 à 36,4.Pour rappel, le seuil d'alerte est fixé à un taux d'incidence de 50 cas pour 100.000 habitants.Pour ce qui est des communes les plus concernées par l'épidémie, 6 sont sous surveillance (plus de 50 cas pour 100.000 habitants) : Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, Saint-Pierre, Saint-Louis et L'Etang-Salé.Entre le 18 et le 24 janvier, aucune personne n'est morte du Coronavirus à La Réunion. Pour rappel, on dénombre en tout 54 décès depuis le début de l'épidémie sur notre île.Pour ce qui est des hospitalisations en service de réanimation, elles s'établissaient en moyenne, sur la semaine dernière, du 18 au 24 janvier, à 7. Un taux d'occupation légèrement plus élevé que la semaine précédente, mais encore très loin du seuil critique.