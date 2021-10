Covid à La Réunion : Plus que 2 communes au-dessus du seuil d'alerte

Le taux d'incidence global du coronavirus à La Réunion est passé sous le seuil d'alerte national la semaine dernière. Il s'établit aujourd'hui autour de 34 cas pour 100.000 habitants et ce depuis 5 jours . Cela pourrait permettre à La Réunion de rejoindre les départements où le protocole sanitaire dans les écoles primaires a été allégé, notamment pour ce qui est du port du masque. La Réunion pourrait bien être en train de connaître la fin de la troisième vague de coronavirus après plus de 9 mois de circulation active. Il ne reste aujourd'hui plus que deux communes au-dessus du seuil d'alerte national (fixé à 50 cas pour 100.000 habitants). Sept autres villes sont à moins de 10 cas pour 100.000 habitants.Voici les taux d'incidence par commune :