Covid à La Réunion : Plus de 700 nouveaux cas

Plus de 700 néo-contaminations ont été recensées sur la semaine glissante du samedi 30 octobre au vendredi 5 novembre selon les données publiées par Santé Publique France. Une forte hausse est enregistrée comparé à la période précédente (504 cas).Le nombre de dépistage est lui en baisse d'environ 20%. La faible fréquentation lors du 1er novembre férié où moins d'un millier de tests ont été réalisés pourrait expliquer cette chute. Ce n'était en effet pas arrivé depuis plus de 6 mois. Une hausse des cas et une baisse des dépistages se traduit logiquement par une augmentation importante du taux de positivité qui atteint 3,6%.Le taux d'incidence grimpe aussi et s'établit à 93 cas pour 100.000 habitants