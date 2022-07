Covid à La Réunion : Plus de 3.000 nouveaux cas, l'épidémie gagne du terrain

Le rebond de l'épidémie de coronavirus à La Réunion se confirme de semaine en semaine. Ce sont plus de 3.000 nouveaux cas qui ont été enregistrés en l'espace de 7 jours sur notre île, selon les chiffres de Santé Publique France. Les données consolidées de l'Agence régionale de Santé devraient être publiées ce jeudi par la préfecture.



Le taux d'incidence continue logiquement de grimper à La Réunion et atteint les 360 cas pour 100.000 habitants. C'est beaucoup moins que le moyenne nationale (1.300 cas pour 100.000 habitants).



Le taux de positivité augmente aussi et s'approche à nouveau des 20%, soit 4 fois plus que le seuil d'alerte national.