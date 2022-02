Covid à La Réunion : Plus de 25.000 nouveaux cas malgré Batsirai

Ce sont un peu plus de 25.000 nouvelles contaminations qui ont été recensées à La Réunion sur la période du samedi 29 février au 4 février selon Santé Publique France. C'est donc une baisse de 35% observée par rapport à la période précédente . Mais le rythme de dépistage a fortement ralenti pendant 4 des 7 derniers jours à cause du passage du cyclone tropical intense Batsirai.Il n'y a donc eu qu'un peu plus de 60.000 dépistages réalisés sur la période alors qu'on en comptait plus de 100.000 sur les dernières semaines.Le taux de positivité repart à la hausse et s'approche des 40%. Le cyclone tropical intense Batsirai a réduit les déplacements des Réunionnais, les personnes asymptomatiques ont donc plus difficilement fait le choix de se dépister.Le taux d'incidence affiche une baisse qui est évidemment nuancée par les plus de 24 heures passées en alerte rouge et s'établit autour des 3.360 cas pour 100.000 habitants.