Covid à La Réunion : Plus de 2.000 nouveaux cas et 4 décès

Voici le point de la préfecture sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion : Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 17:23

La situation sanitaire liée à la Covid-19 à La Réunion est toujours marquée par une lente augmentation du taux d’incidence et du taux de positivité, ainsi que du taux de reproduction qui est passé à 1,08 contre 1,05 la semaine précédente.



La situation hospitalière n’est pas impactée à ce stade et le nombre de patients en réanimation reste stable à un niveau bas.



Le préfet de La Réunion et l’ARS La Réunion recommandent la plus grande vigilance aux réunionnais et rappellent l’importance de continuer à appliquer les gestes barrières :



- le port du masque en cas de maladie ou bien si l’on est personne contact, en présence de personnes fragiles et dans les lieux à forte fréquentation,

- le lavage régulier des mains ou l’utilisation d’une solution hydroalcoolique,

- l’aération régulière des pièces, même lorsqu’on utilise la climatisation.



Les autorités encouragent également les Réunionnais à réaliser un test de dépistage en cas de symptômes et à s’isoler en cas de test positif au Covid-19.



La dose de rappel s’adresse à toutes les personnes de plus de 12 ans.

Elle est fortement recommandée, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans et les personnes présentant des fragilités, afin de les protéger des formes sévères de la maladie.





