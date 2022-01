Covid à La Réunion : Plus de 18.000 nouveaux cas

Plus de 18.000 nouveaux cas ont été recensés à La Réunion sur la semaine glissante du samedi 1er au vendredi 7 janvier 2022, selon Santé Publique France. C'est deux fois plus que la semaine précédente. L'Agence régionale de Santé devrait publier les chiffres consolidés en fin de journée via le communiqué de la préfecture.Le nombre de dépistages réalisés en une semaine explose aussi et augmente de plus de 20%.Le taux de positivité continue de progresser et atteint les 25%, soit 5 fois plus que le seuil d'alerte national.Le taux d'incidence traduit l'ensemble de la situation sanitaire à La Réunion par une augmentation très marquée, pour s'établir à plus de 2.280 cas pour 100.000 habitants.