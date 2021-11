Covid à La Réunion : Plus de 1.500 nouveaux cas

Ce sont plus de 1.500 nouveaux cas qui ont été recensés à La Réunion entre le samedi 13 et le vendredi 19 novembre, selon les données de Santé Publique France. La situation sanitaire n'avait plus été aussi dégradée depuis la fin du mois d'août. Il faut aussi noter que la semaine écoulée est la première à ne pas compter un jour férié (où beaucoup moins de tests sont réalisés) depuis le début du mois de novembre.Le taux de dépistage est sans surprise en constante hausse depuis la reprise de l'épidémie de coronavirus.Le taux de positivité dépasse lui le seuil d'alerte national et s'établit à 5%.Le taux d'incidence atteint à nouveau des sommets et se situe à 220 cas pour 100.000 habitants. Il était de plus de 400 cas pour 100.000 habitants au pic de la troisième vague de coronavirus.