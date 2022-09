A la Une . Covid à La Réunion : Moins de 3.000 nouveaux cas

La baisse des contaminations au coronavirus continue à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 13:51

La situation sanitaire poursuit son amélioration pour la troisième semaine d'affilée. Moins de 3.000 nouveaux cas ont été enregistrés sur la semaine glissante du samedi 2 au vendredi 9 septembre, selon Santé Publique France. Les données consolidées de l'Agence régionale de Santé de La Réunion devraient être publiées jeudi par la préfecture.



Le taux d'incidence descend à 328 cas pour 100.000 habitants. Il est toujours supérieur à la moyenne nationale qui s'établit à 184 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité continue de baisser et passe sous la barre des 25%.



Le dernier bilan des autorités sanitaires faisait état d'un maintien du taux d'occupation hospitalière à La Réunion.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur