La grande Une Covid à La Réunion : Moins de 1.500 cas, pression hospitalière en baisse

La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. Les données de Santé Publique France confirment le ralentissement de la circulation du coronavirus sur le département alors que notre île s'engage dans le plan de désescalade.





Mais en plus d'un ralentissement de la diffusion de la covid sur notre île, c'est aussi une pression moins forte dans les hôpitaux qui est observée la semaine dernière. Tous les indicateurs sont donc au vert. Mais il faut rappeler que les taux sont encore très élevés par rapport à ce qu'a connu La Réunion jusqu'avant juin. Le nombre de nouvelles contaminations est en baisse pour la quatrième semaine consécutive à La Réunion. Santé Publique France l'explique par les mesures de lutte contre la circulation du coronavirus prises à La Réunion et la promotion de la vaccination Mais en plus d'un ralentissement de la diffusion de la covid sur notre île, c'est aussi une pression moins forte dans les hôpitaux qui est observée la semaine dernière. Tous les indicateurs sont donc au vert. Mais il faut rappeler que les taux sont encore très élevés par rapport à ce qu'a connu La Réunion jusqu'avant juin.



Pas encore sous la barre des 1.000 cas



La chute des néo-contaminations entre les deux dernières semaines s'établit à environ 30%. Une baisse importante mais qui ne permet pas à La Réunion de passer sous le millier de cas sur 7 jours (ce qui n'est pas arrivé depuis le mois d'avril).



Les autorités locales publieront en fin de journée le bilan basé sur les données consolidées. Mais les données de Santé Publique France permettent déjà de dégager une tendance assez précise. Environ 1.300 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés à la Réunion entre le samedi 28 août et le vendredi 3 septembre à La Réunion.







Une baisse continue qui n'est pas en trompe-l'oeil car le taux de dépistage poursuit sa hausse de semaine en semaine. Près de 50.000 Réunionnais se sont soumis à un test Covid entre le 28 août et le 3 septembre.







Le résultat est un taux de positivité qui atteint son niveau le plus bas depuis le mois d'avril : 3,1%. Le taux d'incidence chute aussi fortement, mais reste tout de même assez élevé (dans les mêmes proportions qu'à la fin juin).



La pression hospitalière moins forte



C'est l'une des très bonnes nouvelles qui devraient être annoncées par les autorités en fin de journée. Le niveau d'occupation des services médicaux par des personnes atteintes du coronavirus marque enfin une réelle baisse.



Le nombre de patients pris en charge en médecine Covid passe sous la barre de la centaine (74 au 5 août). Et moins de 30 malades sont actuellement en soins critiques :



Les gestes barrières et la vaccination



Le plan de désescalade a été lancé par le préfet ce lundi avec



Les autorités appellent donc les Réunionnais à maintenir les gestes barrières, à respecter les restrictions toujours en cours et à continuer à faire progresser la couverture vaccinale. Le plan de désescalade a été lancé par le préfet ce lundi avec un confinement levé et un couvre-feu allégé en semaine . Mais Jacques Billant a expliqué que le niveau de contaminations ne permettait toujours pas d'écarter le risque de rebond épidémique : la stratégie de desserrement des mesures peut donc être rapidement remise en question.Les autorités appellent donc les Réunionnais à maintenir les gestes barrières, à respecter les restrictions toujours en cours et à continuer à faire progresser la couverture vaccinale. Cette dernière pourrait d'ailleurs permettre de voir disparaître les différentes limitations de déplacement à terme , comme l'a expliqué le préfet.