La grande Une Covid à La Réunion : Maintien du couvre-feu prévu jusqu'à mi-février

Le préfet et l'Agence régionale de Santé ont fait le point sur l'évolution de la situation avec les maires de La Réunion. Aucune évolution des restrictions n'est envisagée avant que l'épidémie de coronavirus atteigne son pic d'ici 2 à 3 semaines. Les députés, présidents de collectivité et présidents régionaux des associations des maires participeront à une visioconférence avec Emmanuel Macron. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 17:12





La pression hospitalière se fait aussi de plus en plus forte. Le taux d'occupation est très élevé. Les autorités devraient débloquer de nouveaux lits de réanimation pour atteindre les 123 places en soins critiques.



Les autorités misent sur l’arrêt de la circulation du variant Delta, qui représente moins de 10% des contaminations actuellement à La Réunion. Sa disparition devrait alléger la pression sur les services hospitaliers de l’île.



Les mesures de lutte contre le coronavirus ne devraient cependant pas évoluer dans les prochaines semaines. Le couvre-feu et les autres restrictions sont en vigueur jusqu’au 7 février, selon le dernier arrêté pris par le préfet.



Mais le plan de désescalade ne sera enclenché que lorsque le pic de l’épidémie de coronavirus à La Réunion sera passé. Les spécialistes estiment que la vague des contaminations ne retombera que dans 2 à 3 semaines. Les mesures restrictives devraient donc selon toute vraisemblance être maintenues au moins jusqu’à la mi-février.



Les maires de La Réunion ont tiré la sonnette d’alarme bien avant la fin des vacances. Ils ont demandé à l’Etat des moyens pour mettre en place des brigades de remplacement des agents employés dans les écoles, dans les cantines ou pour la surveillance des enfants.



Les édiles déplorent entre 15 et 20% d’absence de ces travailleurs indispensables pour le bon fonctionnement des établissements scolaires. C’est par exemple 1 agent indisponible par école en moyenne à la Petite-Île.



La tension est importante dans les autres villes comme à La Possession. Mais la mairie explique avoir anticipé la situation et avoir mis en place des formations polyvalentes pour ses agents. Les absences ont ainsi moins d’impact. Vanessa Miranville va aussi réactiver son réseau de bénévoles.



Macron s’adresse à l’Outre-mer



Les élus ultramarins ont rendez-vous avec le président de la République ce jeudi en fin de journée. Les députés, les présidents de collectivité et les présidents des associations des maires participeront à cette visio-conférence.



Il devrait notamment évoqué le maintien de l'Etat d'urgence sanitaire dans les Outre-mer.





