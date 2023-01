A la Une . Covid à La Réunion : Les voyageurs en provenance de Chine soumis au test antigénique

La préfecture fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion et indique les modalités pour les voyageurs en provenance de Chine. Par NP - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 09:16

Communiqué de la préfecture :



Cette semaine, la situation sanitaire de la Covid-19 à La Réunion est marquée par un recul du taux d’incidence, du taux de positivité ainsi que du taux de reproduction qui est passé de 0.70 contre 1,07 la semaine précédente.



Toutefois, suite à une transmission partielle des résultats par certains laboratoires privés en raison d’un mouvement social, le nombre de nouveaux cas confirmés ainsi que les taux d’incidence et de dépistage hebdomadaires sont certainement sous-estimés. Les indicateurs doivent donc être interprétés avec précaution.



Voyageurs en provenance de Chine



La préfecture, l’ARS La Réunion et l’aéroport de La Réunion Roland Garros ont mis en place un dispositif de dépistage Covid-19 par tests antigéniques pour les voyageurs en provenance de Chine, dès leur arrivée à La Réunion (décret n°2022-1771).



Des recommandations et conduites à tenir seront données aux personnes dépistées positives. Il leur sera notamment demandé de s’isoler durant 7 jours et de refaire un test au bout de 7 jours.



À ce jour, aucun test n’a été réalisé car l’aéroport de La Réunion n’a pas encore accueilli de passager en provenance de Chine.