A la Une . Covid à La Réunion : Les tests seront réservés en priorité à certains publics

La préfecture et l'Agence régionale de Santé annoncent une priorisation de réalisation des dépistages anti-Covid à La Réunion.

Les autorités expliquent que le nombre de tests Covid est en forte hausse. Plus d'une centaine de milliers de dépistages ont été réalisés entre le 1er au 7 janvier dernier à La Réunion. C'est la première fois qu'autant d'écouvillons sont utilisés sur une semaine. Plus d'un Réunionnais sur 10 s'est fait testé durant cette période.



L'Agence régionale de Santé et la préfecture annoncent que les dépistages seront réservés en priorité à certains types de publics. Voici les détails :



Le nombre de dépistages réalisés est encore en forte augmentation cette semaine : 105 735 tests réalisés (contre 76 913 la semaine précédente), soit le chiffre le plus haut enregistré jusqu’à présent représentant l’équivalent de 12% de la population réunionnaise.



Un tel niveau de demande crée inévitablement des tensions sur l’accès aux tests et sur la rapidité du rendu du résultat.



Aussi, il convient de prioriser l’accès aux tests (RT-PCR et antigénique) aux personnes suivantes : Personnes symptomatiques et contacts à risque ;

Personnes disposant d’une prescription médicale ;

Personnes ayant un autotest positif ;

Personnes dont la réalisation d’un test est obligatoire dans le cadre de l’application des règles aux frontières (retour de zone rouge ou rouge écarlate etc.).

(retour de zone rouge ou rouge écarlate etc.). Dans la mesure du possible, les personnes ayant besoin d’un test pour se rendre à l’étranger.

Les autres situations ne peuvent pas être considérées comme prioritaires dans le contexte actuel, notamment la réalisation de tests visant à obtenir une preuve dans le passe sanitaire.



Pour les personnes incomplètement ou pleinement vaccinées asymptomatiques souhaitant réaliser un test de réassurance, il convient de les orienter vers des autotests à réaliser de manière itérative.



