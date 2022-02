A la Une . Covid à La Réunion : Les pique-niques et bivouacs à nouveau autorisés

Le préfet de La Réunion vient d'annoncer le maintien de certaines mesures de lutte contre le coronavirus comme le couvre-feu à 21 heures. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 17:50

- Autorisation des pique-niques et du bivouac dans la limite de 6 personnes partageant le même foyer.

Voici les mesures qui restent les mêmes :



Prolongation des mesures de restriction



L’épidémie circule toujours à un niveau élevé à La Réunion, avec des indicateurs de suivi qui restent nettement supérieurs à ceux du national. Cette situation ne permet pas à ce stade d’appliquer sur le territoire le calendrier national de levée des mesures de restrictions et impose donc de prolonger les mesures actuelles en vigueur à La Réunion pour une nouvelle période de 15 jours.



Toutefois, pour faire suite aux différents avis rendus par le Conseil d’État et conformément à la récente jurisprudence des juridictions administratives, les mesures d’obligation du port du masque en extérieur et d’interdiction des pique-niques et des activités de bivouac ou de camping nécessitent d’être ajustées.

Cela ne doit donc pas être interprété comme un assouplissement des mesures de restrictions, mais comme une mise en conformité réglementaire.



Dans ce contexte, les mesures suivantes sont mises en œuvre à compter du 8 février et pour une durée de 15 jours:



- Maintien des mesures de restriction, dont le couvre-feu de 21h00 à 5h00,

- Ajustement de l’obligation de port du masque en extérieur,

- Autorisation



Les mesures de restrictions seront levées dès que la pression sur le système hospitalier sera moins forte et que la circulation virale en net recul.



Synthèse des mesures en vigueur à La Réunion



Les mesures applicables à La Réunion sont les suivantes :



Couvre-feu de 21h00 à 5h00



Le couvre-feu est maintenu de 21h00 à 5h00 tous les jours sur l’ensemble du territoire. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 21 février inclus.

Seules les personnes qui présentent une attestation de déplacement dérogatoire peuvent se déplacer pendant les horaires de couvre-feu. Les seuls motifs de déplacement autorisés sont les suivants :



Motifs médicaux :

- Consultations, examens, actes de prévention ( dont vaccination ) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;

Motifs professionnels :



- Trajet domicile - travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation;

- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative;

Motifs familiaux et personnels :



- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant;

- Convocation judiciaire ou administrative;

- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance;

- Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 23h;

- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau, aux personnes en formation universitaire ou professionnelle aux métiers du sport, aux personnes disposant d'une prescription médicale d'activité physique adaptée, aux personnes en situation de handicap et de leur accompagnant et aux personnes assurant l'encadrement de ces publics ;

- Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.



Pour tout déplacement durant les horaires de couvre-feu, il conviendra de présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le





Fermeture des établissements recevant du public à 21h



Les établissements recevant du public peuvent accueillir de la clientèle jusqu’à 21h00 dans le respect des protocoles en vigueur. Il appartient à la clientèle de prendre en compte les temps de transports nécessaires pour avoir rejoint leur domicile avant 21h00.



Seuls les commerces vendant des biens et services de première nécessité peuvent rester ouverts. Les stations-services peuvent poursuivre leur activité suivant leurs horaires habituels, exclusivement pour la vente de carburant.





Mesures de restrictions dans les établissements recevant du public

Et sur les activités





Maintien des jauges dans les établissements recevant du public et les marchés



Les magasins de vente, commerces, centres commerciaux et marchés sont soumis aux jauges suivantes : Marchés couverts : 8m² par personne

Marchés de plein air : 4m² par personne

Commerces < 10m² : 1 client

Commerces entre 10 et 400 m² : 10 m² par clients

Commerces > 400m² : 75 % de la capacité d’accueil

Tous les autres établissements recevant du public (restaurants, bars, cinémas, salles de spectacles, musées, bibliothèques, établissements sportifs, parcs zoologiques, salons, foires…), couverts et non couverts, sont soumis à une jauge de 75% de leur capacité d’accueil maximale.



Tous les établissements sont soumis à l’affichage extérieur de leur capacité théorique ainsi que la capacité d’accueil contrainte.



Pour les grands évènements, une jauge maximale de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur est instaurée.



Limitation des tablées à 6 personnes



Dans tous lieux de restauration (restaurants, bars, hôtels…), les tablées sont limitées à 6 personnes maximum.



Interdiction des rassemblements festifs privés dans les salles des fêtes et salles polyvalentes

Les rassemblements festifs (baptêmes, mariages, anniversaires) sont interdits dans les établissements recevant du public de type X, L et CTS.



Interdiction des concerts debout



Les concerts debout restent.



Interdiction des activités de danse



Les activités de danse récréatives sont interdites dans tous les établissements recevant du public et notamment: les bars, restaurants et débits de boissons ;

les établissements flottants, pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;

les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons ;

les salles des fêtes, salles de spectacles, salles polyvalentes, salles à usage multiples Les cours de danse, spectacles et activités de danse professionnelle restent autorisées.



Fermeture des discothèques



Les discothèques (ERP de type P) restent fermées à La Réunion.



Obligation de la restauration assise



Tous les clients des ERP doivent disposer d’une place assise pour la consommation de boissons et la restauration. La consommation doit se faire à table uniquement, dans le respect des protocoles sanitaires.

Les cocktails avec consommation debout sont interdits.

Les buffets peuvent être maintenus avec le port du masque en continu lors de tous les déplacements.



Interdiction de la consommation à emporter au sein des évènements et rassemblements soumis au passe sanitaire



Lorsque les évènements et rassemblements soumis au passe sanitaire comportent un espace de restauration et de consommation de boissons, la consommation à emporter y est interdite.



Toutes les personnes souhaitant consommer sur place ne peuvent le faire que dans l’espace dédié de restauration et elles doivent disposer d’une place assise pour la consommation de boissons et la restauration dans cette zone clairement délimitée.



La consommation de boissons et de nourriture dans les cinémas, les théâtres et les équipements sportifs est interdite.



Activités festives à domicile



Les regroupements festifs sont à l’origine de nombreux clusters et doivent être limités.



Le transport de matériel de sonorisation reste interdit, tout comme les prestations d’animation de soirées (DJ) et les activités de traiteur à domicile.







Rassemblements



Interdiction de tout évènement et tout rassemblement sur la voie publique



Tous les rassemblements et évènements sur la voie publique sont interdits. Cette mesure concerne les évènements culturels (concerts..), sportifs (courses…), festifs (fêtes foraines...) ou commerciaux (brocantes, vides-greniers, braderies…).

Elle ne s’applique pas aux manifestations religieuses (processions), ni à l’exercice des droits syndicaux et sociaux, ni aux marchés forains.



Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique



La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite.



Pique-niques limités à 6 personnes



L’organisation des pique-niques est autorisée dans l’espace public dans la limite de 6 personnes partageant le même foyer.



Bivouacs limités à 6 personnes



La pratique du bivouac est autorisée dans l’espace public dans la limite de 6 personnes partageant le même foyer.



Mesures de restriction dans les transports



Voyages en provenance de métropole



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.

Tous les voyageurs doivent présenter avant l’embarquement les résultats négatifs d’un test de moins de 24h.



Voyage à destination de la métropole



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.

Tous les voyageurs doivent présenter avant l’embarquement les résultats négatifs d’un test de moins de 48h.









Voyages en provenance et à destination de Mayotte



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



Tous les voyageurs doivent présenter un test avant l’embarquement. Ces tests doivent être faits 48h avant l’embarquement pour tous les passagers.



Voyages en provenance et à destination de l’Ile Maurice ou d’Afrique du Sud



Depuis le samedi 4 décembre 2021, seuls les passagers justifiant d’un motif impérieux peuvent voyager en provenance et à destination de l’Ile Maurice et d’Afrique du Sud.



Avant l’embarquement, tous les voyageurs doivent présenter les résultats d’un test négatif de moins de 24h. A ce stade, cette mesure reste valable bien que l’Afrique du Sud et l’Ile Maurice soient désormais sur la liste des pays « orange ».



En complément des dépistages systématiques sont mis en place à l’arrivée à La Réunion et des mesures d’isolement sont mises en places pour les passagers qui sont testés positifs à leur arrivée sur le territoire.





Mesures d’hygiène et de distanciation



Respect des gestes barrière



Les mesures simples de prévention adoptées au quotidien permettent de limiter la propagation du virus de la Covid-19 et de ses variants : Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique et éviter de se toucher le visage

Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres et limiter au maximum ses contacts sociaux · Aérer les pièces de son domicile ou de son lieu de travail le plus souvent possible Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique

Utiliser l’application TousAntiCovid pour notamment être informé d’un contact avec une personne positive. Port du masque obligatoire dans les zones de forte affluence



Le port du masque est obligatoire uniquement dans les espaces publics extérieurs dans lesquels la distanciation sociale n’est pas possible (rues commerçantes des centres ville, marchés, manifestations, abords des établissements scolaires, zones piétonnes, files d’attentes…).



Cette obligation s’applique pour toutes les personnes à partir de 11 ans. L’épidémie circule toujours à un niveau élevé à La Réunion, avec des indicateurs de suivi qui restent nettement supérieurs à ceux du national. 