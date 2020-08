Covid à La Réunion : "Les personnes admises en réanimation sont plutôt jeunes"

La multiplication exponentielle du nombre de cas de Covid-19 à La Réunion va inexorablement augmenter le nombre de prise en charge médicale. Contrairement à ce qui a pu prévaloir dans l'Hexagone au plus fort de la première vague, la directrice de l'Agence régionale de santé répondait à notre question ce vendredi soir sur l'âge moyen des admissions en réanimation.



"Nous avons très peu voire pas du tout de personnes âgées", affirme Martine Ladoucette. "Nous avons plutôt, dans les nouvelles admissions, des personnes jeunes mais qui présentent des maladies associées qui les rendent particulièrement vulnérables", précise la directrice.



En métropole, depuis le 1er mars 2020, 109.462 patients ont été hospitalisés avec un âge médian de 72 ans. Au total, 19.940 patients sont décédés à l'hôpital et 71% d'entre eux étaient âgés de 75 ans et plus.