Covid à La Réunion : Les mesures dans les écoles vont évoluer dès le 28 février

"Si la tendance générale est à la baisse, cette maîtrise de la crise reste fragile", a mis en garde Chantal Manès-Bonnisseau en préambule de son intervention.



La Rectrice a confirmé une décrue des nouveaux cas dans les écoles. Cette semaine, 342 classes ont dû être fermées dans l’académie, soit 3,5% de toutes les classes. Une amélioration forte puisque le nombre de classes fermées était de 353 la semaine dernière et 800 la semaine précédente.



"La situation s’améliore, mais le nombre de cas est encore trop important pour s’aligner sur métropole", a-t-elle ajouté. Néanmoins, l’embellie permet de changer les règles à partir du lundi 28 février. Le protocole sanitaire passe du niveau 3 au niveau 2.



Ainsi, la fin de l’obligation du port du masque en extérieur est actée dans les écoles, collèges et lycées. Cela concerne les élèves et le personnel des établissements. Le port du masque en intérieur demeure pour les 6 ans et plus.



Un allégement des règles de limitation de brassage est également possible, notamment pour la restauration scolaire.



Pour les cours d’EPS en intérieur, le masque ne sera plus obligatoire, mais le respect d’une distanciation sera toujours en vigueur. Les sports de contact devront toujours être pratiqués avec le masque.



Si la tendance à la baisse se confirme, le Rectorat envisage un calendrier pour le protocole des auto-tests. Ainsi, un élève malade ou cas contact n’aura plus qu’un seul auto-test à faire pour revenir en classe, contre 3 actuellement. Le certificat sur l’honneur pour les parents sera terminé.