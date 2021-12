Covid à La Réunion : Les manifestations interdites

Interdiction de tout évènement et tout rassemblement sur la voie publique



Tous les rassemblements et évènements sur la voie publique sont interdits. Cette mesure concerne les évènements culturels (concerts..), sportifs (courses…), festifs (fêtes foraines...) ou commerciaux (brocantes, vides-greniers, braderies…).

Elle ne s’applique pas aux manifestations religieuses (processions), ni à l’exercice des droits syndicaux et sociaux, ni aux marchés forains.



Interdiction des feux d’artifice le 31 décembre



Interdiction des rassemblements sur les plages, arrières plages, espaces publics le 31 décembre, comme tous les autres jours



Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique



La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite.



Interdiction des pique-niques



L’organisation des pique-niques est interdite dans l’espace public et dans tous les espaces naturels : plages, arrières plages, rivières, kiosques…

La consommation de boisson et de produits alimentaires lors d’une activité sportive (randonnée, course…) reste autorisée.



Interdiction de la pratique du bivouac



La pratique du bivouac est interdite. La pratique du camping dans des établissements prévus à cet effet reste autorisée.