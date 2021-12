Covid à La Réunion : Les jauges dans les marchés et les commerces dès le 1er janvier

Marchés couverts : 8m² par personne

Les magasins de vente, commerces, centres commerciaux et marchés sont soumis aux jauges suivantes :Tous les autres établissements recevant du public (restaurants, bars, cinémas, salles de spectacles, musées, bibliothèques, établissements sportifs, parcs zoologiques, salons, foires…), couverts et non couverts, sont soumis à une jauge de 75% de leur capacité d’accueil maximale.Tous les établissements sont soumis à l’affichage extérieur de leur capacité théorique ainsi que la capacité d’accueil contrainte.Pour les grands évènements, une jauge maximale de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur est instaurée.