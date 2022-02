Covid à La Réunion : Les interdictions toujours en cours

A compter du 21 février, le couvre-feu sera en vigueur de 23h00 à 5h00. Les établissements recevant du public peuvent accueillir de la clientèle jusqu’à 23h00 dans le respect des protocoles en vigueur. Il appartient à la clientèle de prendre en compte les temps de transports nécessaires pour avoir rejoint leur domicile avant 23h00.



Les autres mesures de restrictions seront reconduites jusqu’au 28 février :

- Maintien des jauges dans les établissements recevant du public et les marchés

- Limitation des tablées à 6 personnes

- Interdiction des rassemblements festifs privés dans les salles des fêtes et salles polyvalentes

- Interdiction des concerts debout

- Interdiction des activités de danse

- Fermeture des discothèques

- Obligation de la restauration assise

- Interdiction de la consommation à emporter au sein des évènements et rassemblements soumis au passe vaccinal

- Interdiction du transport de matériel de sonorisation, des prestations d’animation de soirées (DJ) et les activités de traiteur à domicile.

- Interdiction de tout évènement et tout rassemblement sur la voie publique

- Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique

- Pique-niques et bivouacs limités à 6 personnes partageant le même foyer

- Port du masque obligatoire dans les zones de forte affluence à partir de 11 ans