Covid à La Réunion : Les indicateurs sont à la baisse

Un peu plus de 20.000 néo-contaminations ont été recensés en 7 jours selon Santé Publique France. Le nombre de nouveaux cas est en diminution comparé à la semaine précédente, et ce malgré l'alerte rouge provoquée par le cyclone Batsirai début février . La baisse est donc enregistrée sur une période marquée par un confinement de plus de 24 heures.La moyenne des tests positifs enregistrés quotidiennement est en forte baisse, à un niveau que La Réunion n'avait plus connu depuis plus d'un mois.Le nombre de dépistage continue de diminuer au fil des semaines.Le taux de positivité se trouve toujours juste en dessous des 40%. Le taux d'incidence résume l'amélioration globale et diminue aussi pour s'établir à 2.535 cas pour 100.000 habitants. Cela fait plus d'un mois que La Réunion n'avait pas retrouvé ce niveau.