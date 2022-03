Santé Covid à La Réunion : Les dates prévues de l'allègement des mesures

Le préfet de La Réunion s'est entretenu avec les maires de La Réunion et les élus des conseils départemental et régional. Il a évoqué les dates prévues de la fin de la désescalade. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 16:43

La troisième étape de la désescalade devrait démarrer le 18 mars prochain. Les boîtes de nuit devraient alors rouvrir leurs portes. Les concerts debout pourront aussi reprendre.



L'ultime étape de la désescalade est attendue le 26 mars prochain. Les dernières mesures restrictives devraient alors être levées. On parle ici du port du masque obligatoire en intérieur (dans les lieux soumis au Pass sanitaire) et du retour des bateaux de croisière. D'autres interdictions vont être levées et la consommation debout sera de nouveau autorisée dans les bars et les restaurants.



Les autres mesures



Le Pass vaccinal ne devrait pas être suspendu à La Réunion dans les deux prochaines semaines mais plutôt le mois prochain.



Les motifs impérieux pour les voyages longue distance ne sont pas pour l'instant remis en question.