A la Une . Covid à La Réunion : Les contaminations repartent à la hausse, plus de 2.000 cas en une semaine

Le rebond de l'épidémie de coronavirus semble se confirmer à La Réunion. Le nombre de nouveaux cas est en hausse sur notre île. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 06:51

Les contaminations au coronavirus augmentent pour la deuxième semaine consécutives. Plus de 2.000 nouveaux cas ont été enregistrés à La Réunion entre le samedi 25 juin et le vendredi 1er juillet selon Santé Publique France. Les données consolidées de l'Agence régionale de Santé devraient être communiquées en fin de journée.



Le taux de positivité est en hausse et dépasse les 15%. Le taux d'incidence augmente aussi et s'établit autour des 300 cas pour 100.000 habitants. La reprise de l'épidémie a commencé plus tard à La Réunion, l'île a donc un taux d'incidence bien plus faible que la moyenne nationale qui s'établit à plus de 1.000 cas pour 100.000 habitants.



Il n'y aurait pas de fortes évolutions au niveau de la pression hospitalière, selon les données de Santé Publique France.



