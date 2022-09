A la Une . Covid à La Réunion : Les contaminations repartent à la baisse

La circulation du coronavirus ralentit à La Réunion pour la première fois depuis un mois. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 06:43

Le nombre de nouveaux cas de covid est en diminution à La Réunion, deux semaines après la rentrée scolaire. Le département pourrait passer sous la barre des 5.000 contaminations hebdomadaires, selon Santé Publique France. Les données consolidées de l’Agence régionale de Santé devraient être publiées jeudi par la préfecture.



Le taux d’incidence chute aussi et s’établit à environ 575 cas pour 100.000 habitants. C’est toujours bien plus que la moyenne nationale qui était de 167 cas pour 100.000 habitants pour la semaine glissante du samedi 27 août au vendredi 2 septembre.



Le taux de positivité baisse de façon moins spectaculaire et se trouve à 30%, soit 6 fois plus que le seuil d’alerte national.





Des contaminations chez les jeunes



Le bilan régional de Santé Publique France (SPF) sur La Réunion pour la dernière semaine d’août montre que les contaminations sont en hausse chez les moins de 15 ans alors qu’elles diminuent au niveau de toutes les autres tranches d’âge.



“Cette augmentation importante du taux d’incidence chez les moins de 15 ans survient dans un contexte où la rentrée scolaire a eu lieu le 16 août expliquant en partie cette augmentation de la circulation virale chez cette classe d’âge”, précise l’organisme sanitaire.



Les contaminations sont maintenant en baisse à La Réunion, deux semaines après la rentrée scolaire.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur