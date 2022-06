A la Une . Covid à La Réunion : Les contaminations en légère hausse

L'épidémie de coronavirus connaîtrait un sursaut. Le nombre de nouvelles personnes contaminées augmente légèrement comparé à la semaine précédente. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 12:19

La situation sanitaire se stabilise à La Réunion mais l'île pourrait faire face à un premier léger rebond. Les données de Santé Publique France indiquent que les nouveaux cas sont en hausse sur la semaine glissante du samedi 18 au vendredi 24 juin. Le nombre de contaminations hebdomadaires dépasseraient à nouveau à la barre des 1.500 cas.



L'Hexagone connaît depuis maintenant plus de deux semaines un regain de l'épidémie de coronavirus à cause de l'apparition de sous-variants du variant Omicron. Le Gouvernement vient d'ailleurs de préconiser à nouveau le port du masque dans les transports en commun.



Les chiffres consolidés par l'Agence régionale de Santé devraient être publiés en fin de journée par la préfecture de La Réunion.



