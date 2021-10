Covid à La Réunion : Les chiffres baissent moins vite

Baisse des cas



La baisse des cas devrait être moins importante que les dernières semaines. On s’approcherait d’un -15% entre la période du 25 septembre au 1er octobre et celle du 2 au 8 octobre. Le taux de recul était plus fort au mois de septembre, autour de -30%.



La Réunion devrait passer sous la barre des 250 cas de covid hebdomadaires. Les données consolidées de l’Agence régionale de Santé devraient être diffusées en fin de journée.







Le taux de dépistage est en léger recul, comme c’est le cas chaque semaine depuis un peu plus d’un mois.







Mais le taux de positivité continue de baisser, ce qui confirme l’amélioration de la situation sanitaire à La Réunion. Le taux d’incidence s’établit à 29 cas pour 100.000 habitants.