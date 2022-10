A la Une . Covid à La Réunion : Légère hausse du nombre de cas

Une augmentation du nombre de contaminations au coronavirus a été observée sur la dernière semaine à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 11:33

La préfecture a diffusé le point de situation hebdomadaire de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Les nouveaux cas sont en légère hausse (356 contre 340 la semaine précédente). Le taux d'incidence grimpe donc à 40 cas pour 100.000 habitants, mais reste inférieur au seuil d'alerte nationale. Le taux de positivité est lui de 7,31%.



Pas de changement au niveau de la pression hospitalière avec une personne en réanimation sur les 74 lits disponibles.



Un décès est à déplorer sur la période (du samedi 15 au vendredi 21 octobre). Il s'agit d'une personne de plus de 75 ans, non vaccinée ou au schéma vaccinal incomplet et porteuse de comorbodités.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint