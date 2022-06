A la Une . Covid à La Réunion : Le taux d'incidence passe enfin sous la moyenne nationale

La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. L'île passe sous la barre des 1.500 cas de covid par semaine pour la première fois de l'année. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 13:16

La circulation du coronavirus est en baisse à La Réunion. Les légers sursauts à la rentrée scolaire ne se sont pas transformés en rebonds. Notre département est encore à contre-courant car les contaminations augmentent en métropole.



La Réunion devrait passer cette semaine sous la barre des 1.500 contaminations hebdomadaires. Il faut remonter à début novembre pour retrouver un niveau si bas de circulation du covid dans notre île.

Moins de 1.500 cas



Environ 1.500 contaminations ont été recensées à La Réunion sur la semaine glissante du samedi 4 au vendredi 10 juin, selon l'Agence régionale de Santé. C'est une baisse d'environ 25% du rythme de la circulation du covid sur notre île.



Le taux de positivité baisse logiquement et s'établit à 13%. Le taux d'incidence se trouve lui à 176 cas pour 100.000 habitants. Il est inférieur à la moyenne nationale (251 cas pour 100.000 habitants) pour la première fois depuis plusieurs mois.

Des mesures encore en vigueur



L'épidémie du coronavirus est en forte et régulière baisse à La Réunion. Mais les autorités sanitaires ne parlent pas encore d'une "circulation à bas bruit" comme cela avait pu être le cas au tout début de la crise, alors qu'il n'y avait qu'une dizaine de cas par semaine.



Les Réunionnais se demandent quand les dernières mesures de lutte contre le coronavirus seront levées. Seules les restrictions sanitaires nationales s'appliquent actuellement à La Réunion, précise la préfecture sur son site. Le Pass sanitaire est toujours demandé dans les hôpitaux, les Ehpad, les maisons de retraites et les établissements pour personnes handicapées.



Il n'y a plus de motifs impérieux mais les personnes non-vaccinées doivent toujours procéder à un test anti-covid pré-embarquement.



