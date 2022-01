La grande Une Covid à La Réunion : Le taux d'incidence est supérieur à 1.000

La quatrième vague continue de prendre de l'ampleur à La Réunion avec un taux d'incidence qui s'établit à 1.050 cas pour 100.000 habitants. Du jamais à La Réunion. De nouvelles mesures restrictives pourraient-elles être prises ? Par Zinfos974 - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 10:43

La situation sanitaire se dégrade continuellement à La Réunion depuis maintenant près de deux mois. Un nouveau record de contaminations est en train d'être établi. Plus de 8.000 nouveaux cas devraient être enregistrés sur la semaine du 25 au 31 décembre 2021. Du jamais vu sur notre île.



Le taux d'incidence se trouve actuellement à 1.050 cas pour 100.000 habitants. Une très forte hausse des contaminations est observée à La Réunion (+45%) mais aussi sur toute la France.



Les autres indicateurs ne sont pas particulièrement rassurants. La pression hospitalière se maintient à La Réunion et le taux d'occupation en réanimation reste élevé.



De nouvelles mesures ?



Le préfet de La Réunion a décidé de mettre en place un couvre-feu du 1er au 23 janvier 2022. Le taux d'incidence était alors de moins de 650 cas pour 100.000 habitants.



Aucune piste n'avait été évoquée quant à la possibilité de serrer à nouveau la vis au début d'année. Mais le Premier ministre rassemble aujourd'hui plusieurs membres du gouvernement ce lundi soir pour faire un point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus.



L'exécutif pourrait donc prendre de nouvelles mesures alors que plus de 200.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour. L'Etat craint des perturbations dans les écoles, mais aussi dans l'ensemble du service public.