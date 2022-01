La grande Une Covid à La Réunion : Le renforcement des mesures devient inévitable

Le préfet de La Réunion s'est entretenu avec les maires de l'île ce mercredi après-midi. De nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus ont été évoquées. Les autorités envisagent de durcir le ton alors que l'épidémie de coronavirus continue de progresser. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 16:54









L'Agence régionale de Santé de La Réunion explique que les indicateurs doublent de jour en jour et que la situation devient dangereuse. L'organisme appelle à des mesures plus drastiques dans les prochains jours.



La stratégie plus progressive



Plusieurs hypothèses ont été évoquées par les élus et le préfet de La Réunion durant la réunion de crise de ce mercredi après-midi. Deux stratégies différentes sont étudiées, dont une solution "par étape" :



Le couvre-feu pourrait être avancé à 19 heures et un confinement partiel (5 ou 10 kilomètres) serait envisagé le week-end.



Les mesures seraient alors de plus en plus contraignantes si la circulation du coronavirus continuait d'augmenter.



La stratégie plus agressive



Le préfet de La Réunion a aussi la possibilité de reconfiner pour la troisième fois La Réunion. L'objectif serait de limiter au maximum les risques de contamination alors que l'épidémie atteint des sommets.



Des maires se sont prononcés en faveur de cette stratégie pour mettre un coup d'arrêt à la circulation du covid à quelques semaines de la rentrée des classes.



Les mesures actuelles ont été prises jusqu'au 23 janvier prochain. Le préfet n'a pas pour l'instant indiqué quand il prendrait une décision.



La problématique de la rentrée



La question du protocole sanitaire dans les écoles a été évoquée. Le Gouvernement a fait évoluer les règles dans les établissements scolaires. Mais La Réunion avait déjà mis en place un dispositif très similaire et ne devrait donc pas rencontrer de difficultés à ce niveau.



Mais les maires de l'île pourraient toutefois faire face à un autre problème : de nombreux employés des établissements scolaires sont en arrêt, contaminés par le coronavirus. Les édiles de La Réunion pourraient avoir du mal à combler ces absences.



