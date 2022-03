A la Une .

Covid à La Réunion : Le préfet fait le point sur les mesures ce mardi

Jacques Billant, préfet de La Réunion, et Xavier Deparis, directeur de la veille et de la sécurité sanitaires, santé et milieux de vie de l’Agence Régionale de Santé, feront le point sur l’évolution de la situation sanitaire et les mesures prises dans la gestion et la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 à La Réunion.