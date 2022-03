Covid à La Réunion : Le port du masque maintenu dans les salles de classe à la rentrée

Chantal Manès-Bonisseau était présente lors de la conférence de presse sur l'évolution de la situation sanitaire à La Réunion. Elle a fait le point dans les écoles mais aussi sur l'évolution des mesures dans les établissements scolaires.



Amélioration "réelle mais fragile"



La rectrice de La Réunion constate une baisse lente du nombre de classes fermées à La Réunion pour cause de contamination au coronavirus. Elles étaient 342 au 18 février, elles sont encore 302 au 4 mars.



Chantal Manès-Bonisseau a rappelé que le port du masque dans les cours de récréation a été levé le 28 février. Une nouvelle évolution a aussi été observée cette semaine avec le passage de trois autotests à un seul (à J+2) pour les cas contacts à risque.



"Il n'est plus besoin de s'isoler lorsqu'on est cas contact à risque. On peut revenir à l'école si l'autotest est négatif. Une attestation signée par les parents n'est plus nécessaire", explique-t-elle.



Ce qu'il va se passer à la rentrée scolaire le 28 mars



Le port du masque sera maintenu dans les salles de classe et les autres lieux clos pour les élèves et le personnel dans les écoles, collèges et lycées.



Une évaluation sera réalisée dans la première quinzaine du mois d'avril avec la poursuite de l'allègement des mesures en milieu scolaire.