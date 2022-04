A la Une . Covid à La Réunion : Le point sur les conditions pour voyager

Ce lundi 4 avril marque un changement dans les mesures sanitaires avec la suspension du pass vaccinal et la fin du port du masque. Malgré quelques changements des conditions, le statut vaccinal reste exigé pour voyager sans motifs impérieux. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 09:55





Voici les règles en place depuis le 31 mars dernier :

Voyages au sein du territoire National



Voyages à destination de La Réunion en provenance de métropole



Voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet



Les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet doivent présenter les pièces suivantes lors de l’enregistrement et à l’embarquement : Schéma vaccinal complet ;

Résultats d’un test RT- PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h. Voyageurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’enregistrement et à l’embarquement : Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

Résultats d’un test RT- PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h ;

Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire. Les passagers âgés de 12 à 17 ans qui ne sont pas vaccinés et qui voyagent avec des passagers disposant d’un schéma vaccinal complet suivent le parcours de leurs accompagnateurs : ils ne sont pas soumis aux motifs impérieux de déplacement.



La liste des motifs impérieux de déplacement est disponible sur le site internet de la préfecture :

http://www.reunion.gouv.fr/motifs-imperieux-vers-la-metropole-liste-des-a8194.html





Voyages à destination de métropole en provenance de La Réunion



Voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet



Le test pré-embarquement est supprimé dans le sens La Réunion – métropole pour les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet.



Voyageurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’embarquement : Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

Résultats d’un test RT- PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h ;

Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire. Les passagers âgés de 12 à 17 ans qui ne sont pas vaccinés et qui voyagent avec des passagers disposant d’un schéma vaccinal complet suivent le parcours de leurs accompagnateurs : ils ne sont pas soumis aux motifs impérieux de déplacement.



La liste des motifs impérieux de déplacement est disponible sur le site internet de la préfecture :

http://www.reunion.gouv.fr/motifs-imperieux-vers-la-metropole-liste-des-a8194.html





Voyages en provenance et à destination de Mayotte



Voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet



Le test pré-embarquement est supprimé en provenance et à destination de Mayotte pour les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet.



Voyageurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’embarquement : Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

Résultats d’un test RT- PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h ;

Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire. Les passagers âgés de 12 à 17 ans qui ne sont pas vaccinés et qui voyagent avec des passagers disposant d’un schéma vaccinal complet suivent le parcours de leurs accompagnateurs : ils ne sont pas soumis aux motifs impérieux de déplacement.



La liste des motifs impérieux de déplacement est disponible sur le site internet de la préfecture :

http://www.reunion.gouv.fr/motifs-imperieux-vers-la-metropole-liste-des-a8194.html



Voyages en provenance et à destination de l’étranger

Voyages en provenance d’un pays étranger classé en zone verte



Pour rappel, l’Ile Maurice, les Seychelles, Madagascar et l’Afrique du Sud sont désormais classée en zone verte.



Voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet



Les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet doivent présenter les pièces suivantes lors de l’enregistrement et à l’embarquement : Schéma vaccinal complet ;

Résultats d’un test RT- PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h. Voyageurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’enregistrement et à l’embarquement : Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

Résultats d’un test RT- PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h ;

Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire. La liste des motifs impérieux de déplacement depuis un pays en zone verte est disponible sur le site internet de la préfecture de La Réunion :



Voyages à destination d’un pays étranger



Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de l’étranger sont définies par les pays d’accueil. Un récapitulatif par pays est disponible sur le site du Ministère des affaires étrangères :

