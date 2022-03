Santé Covid à La Réunion : Le point sur l'épidémie

Jacques Billant, préfet de La Réunion, et Xavier Deparis, directeur de la veille sanitaire à l'Agence régionale de Santé de La Réunion, ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre île. Ils ont confirmé la tendance favorable de l’épidémie dans le département, mais ont mis en garde contre un relâchement de la vigilance et rappelé l’importance de la vaccination, notamment avec l’arrivée du vaccin novavax. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 16:26

C’est donc confirmé, la Covid perd du terrain à La Réunion. Le pic épidémique amené par Omicron est passé, mais a néanmoins infecté près de 250.000 Réunionnais cette année. L’île compte actuellement entre 1.000 à 1.500 cas quotidiens et près de 100% des cas sont le fait du variant Omicron.



Ce pic épidémique a engendré une forte tension hospitalière fin janvier début février, qui s’est relâché depuis. Actuellement, 25 personnes sont en réanimation et 40 en médecine Covid. Cette baisse permet un retour à la normale pour les activités médicales et chirurgicales.



"Il ne faut pas croire que l’épidémie est derrière nous", a mis en garde le professeur Xavier Deparis, le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l’ARS. 17 personnes sont décédées en raison du covid la semaine passée. Le taux d’incidence sur l’île est de 937 cas pour 100.000 habitants, contre 550 en métropole.



Concernant les données sur les cas positifs, le directeur de la veille sanitaire a expliqué les difficultés à recenser tous les cas de l’île. La forte utilisation des autotests, mais sans confirmation par des tests antagoniques ou PCR, ne permet pas de connaître les chiffres exacts de contamination.



Il a ensuite rappelé l’importance de la vaccination, en précisant que 90% des hospitalisations impliquaient des non-vaccinés. Le Pr Deparis a indiqué que le nouveau vaccin novavax, sans ARN messager, était à présent disponible dans l’île. Il appelle ceux qui ne sont pas à jour à se rendre dans les centres de vaccinations avant le 31 mars, date où quatre d’entre eux fermeront leurs portes.



"On a vu avec ce virus qu’il faut rester sur ses gardes, on va de surprise en surprise. Il fait sauter les murs de notre certitude", a-t-il rappelé en incitant les habitants à garder leur vigilance concernant les gestes sanitaires.