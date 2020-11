Covid à La Réunion: Le pic de la 2e vague est passé

Le pic de la 2e vague est passé



L'ARS et la Préfecture évoque un "plateau" et une "embellie", mais demande aux Réunionnais de maintenir les efforts.



Santé Publique France publie les données locales de l'épidémie de Coronavirus avec 3 jours de décalage, le temps de la remontée des informations. Il est donc maintenant possible de faire le bilan de la semaine complète du lundi 2 au dimanche 8 novembre.



Le nombre de contaminations par le Coronavirus est en baisse pour la première fois depuis début octobre avec 595 cas contre 697 la semaine précédente, soit une chute de près de 15%. À noter que le nombre de cas par semaine est tout de même bien plus élevé que ce qu'il était il y a un mois: +84%.









En parallèle, le nombre de tests a aussi baissé avec environ 14.500 réalisés. C'est -8% comparé à la semaine précédente mais toujours 2 fois plus que le mois dernier. Le taux de positivité est légèrement inférieur que sur la période précédente: 6,2% en moyenne du 2 au 8 novembre contre 6,5% du 26 octobre au 1er novembre. Il est toutefois en hausse de 18% sur un mois.









Le taux d'incidence chez les personnes âgées (60 ans et plus) qui avait déjà entamé un recul continue sur sa lancée et tombe à 53,1 pour 100.000 habitants (soit -10%).









Le taux d'incidence global connaît une baisse encore plus marquée: -15%, il passe de 81,1 à 69,3 cas pour 100.000 habitants.