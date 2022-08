La grande Une Covid à La Réunion : Le pic de contaminations a-t-il été atteint ?

Le nombre de nouveaux cas hebdomadaires de coronavirus est en baisse pour la première depuis plus de deux mois. Cela pourrait indiquer que le pic de la cinquième vague de covid est passé. Mais un rebond ne peut pas être exclu après la rentrée scolaire. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 05:57

La circulation du coronavirus est en baisse à La Réunion après 7 semaines d'augmentation. Le taux de progression avait commencé à ralentir fin juillet et diminue de plus de 15% sur la période du samedi 30 juillet au vendredi 5 août, selon les données de Santé Publique France. Les données consolidées de l'Agence régionale de Santé devraient être publiées jeudi par la préfecture.



Le nombre de nouveaux cas devrait à nouveau passer sous la barre des 5.000 contaminations hebdomadaires. Le taux d'incidence s'établit à un peu moins de 550 cas pour 100.000 habitants. Même si la tendance est à la baisse à La Réunion comme la grande majorité des départements de France, notre île reste au-dessus de la moyenne nationale (325 cas pour 100.000 habitants).





Le taux de positivité continue d'augmenter et atteint les 30%. Cette hausse continue est le résultat de l'évolution des mesures anti-Covid notamment dans les transports : les dépistages ne sont plus nécessaires pour prendre l'avion et quitter La Réunion. Les personnes qui vont se faire tester ont des symptômes, sont cas-contacts ou doivent se rendre dans des établissements de santé. Les autorités sanitaires faisaient état la semaine dernière d'une stabilité de la pression hospitalière avec 5 personnes en réanimation. Le taux de mortalité n'évolue que peu récemment. Ces indicateurs sont déterminants dans la gestion de la crise covid. Un communiqué de la préfecture est attendu dans la journée de jeudi.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur