Covid à La Réunion : Le nombre de nouveaux cas double en une semaine

L’épidémie de coronavirus continue de prendre de l’ampleur et cela malgré la mise en place d’un couvre-feu à 23 heures il y a maintenant deux semaines. La diffusion du variant Delta est aussi devenue de plus en plus importante à La Réunion.



Le préfet rassemble les maires de l’île ce lundi matin pour présenter la nouvelle stratégie de lutte contre la circulation de la covid. Il prendra la parole mardi à 17 heures, vous pourrez suivre ses annonces en direct sur Zinfos974.



Les indicateurs encore plus dans le rouge



La situation sanitaire continue de s’aggraver depuis maintenant plus d’un mois. L’Agence régionale de Santé et la préfecture publieront demain les données consolidées de l’épidémie de coronavirus à La Réunion, mais Santé Publique France permet de suivre l’évolution au jour le jour.



Le bilan est fait sur une semaine glissante du samedi au vendredi suivant. Les chiffres du vendredi 23 n’ont pas encore été communiqués. Mais sur les 6 jours précédents (du samedi 17 au jeudi 22), on enregistre déjà près de deux fois plus de contaminations que sur la semaine glissante précédente (samedi 10 au vendredi 16 juillet). La Réunion passe le cap des 2.000 contaminations hebdomadaires. Le précédent record était de 1.440 nouveaux cas en une semaine.





Une augmentation forte et inquiétante alors que le nombre de dépistages n’a pas enregistré une croissance aussi importante (plus de 30.000 tests ont déjà été réalisés en 6 jours). Il devrait tout de même s’établir à la hausse (environ 10% de plus, loin des +45% déjà observés du côté des résultats positifs).





Le résultat est un taux de positivité qui explose en une semaine. Il s’établit à 7,7%, du jamais vu depuis le début de la troisième vague de coronavirus à La Réunion, et se situe à plus de 2 points au-dessus du seuil national de surveillance.





Le taux d'incidence traduit une situation très dégradée et atteint les 299,1 cas pour 100.000 habitants. La Réunion est classée 9e et se situe au-dessus de la moyenne nationale (165,5 cas pour 100.000 habitants).





La pression hospitalière toujours aussi forte





Le nombre de personnes positives à la covid prises en charge en soins critiques se maintient à un niveau très élevé avec 41 lits occupés au dimanche 25 juillet. La situation reste donc très difficile dans les hôpitaux.





65 personnes sont hospitalisées en médecine covid, une baisse relative est ici observée.





Quant à la couverture vaccinale, elle est en hausse (26,9% des Réunionnais ont un schéma vaccinal complet, 35,9% ont reçu au moins une dose) mais reste trop faible pour permettre l’immunité collective.





Un inévitable reconfinement ?





Il semble ne faire aucun doute que de nouvelles restrictions entreront en vigueur dans les prochains jours. Les autorités ont annoncé à la sortie de la réunion hebdomadaire avec les élus qu’une nouvelle réunion de crise aurait lieu ce lundi pour présenter le nouveau plan de lutte contre le coronavirus.





Le préfet prendra ensuite la parole mardi à 17 heures. Suivez son allocution en direct sur Zinfos974.