Covid à La Réunion : Le nombre de cas continue d'augmenter

Une nouvelle hausse des cas de coronavirus est enregistrée à La Réunion avec 575 contaminations hebdomadaires contre 509 la semaine précédente. Le taux de positivité est de 16,58%. 2 personnes se trouvent actuellement en réanimation. Trois décès sont à déplorer : l'une était âgée entre 65 et 74 ans et deux avaient plus de 75 ans. Tous étaient vaccinés mais présentaient des comorbidités.

Par NP - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 19:15