Covid à La Réunion : Le couvre-feu recule d'une heure

Le préfet de La Réunion vient d'annoncer en direct sur Zinfos974 une prolongation des mesures de restriction pour les prochaines semaines. Mais la rentrée scolaire et le trafic routier supplémentaire qu'elle génère mène Jacques Billant à faire un ajustement horaire. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 17:28

"Face à l’épisode épidémique grave que nous traversions, j’avais pris il y a 2 semaines des mesures fortes et adaptées à nos principales sources de risque : les rassemblements familiaux et amicaux", contextualise Jacques Billant avant de confirmer le prolongement des mesures jusqu'au 31 août, à un détail près.



"Vous l’avez compris la situation reste fragile", maintient-il un message de vigilance à l’égard de la population.



Jacques Billant confirme l’information qui a fuité hier à l’issue de la visioconférence avec les maires selon laquelle le confinement combiné au couvre-feu allait "encore perdurer deux semaines".



"Ces deux semaines doivent nous permettre de constater un fléchissement net de l’épidémie et assurer la rentrée scolaire dans un cadre le plus sécurisé possible. J’ai décidé, en concertation avec les élus, de décaler le couvre-feu à 19H", ajoute-t-il. Depuis le samedi 30 juillet, le couvre-feu débutait à 18H à La Réunion.



Le préfet estime que ce décalage permettra de "désengorger le trafic routier" aux heures de sortie de bureau et permettre à chacun de rentrer à son domicile dans les temps.





