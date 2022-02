Covid à La Réunion : Le couvre-feu peut-il être levé ?

Le pic est-il passé ?

Le rythme de contaminations a marqué le pas dès la fin du mois de janvier. Le plateau épidémique aurait donc été atteint après deux mois de hausse exponentielle due à la double-vague Delta et Omicron.Les données de la première semaine de février n’ont pas permis de connaître “ la réalité de la circulation du coronavirus à La Réunion ” à cause de plus de 24 heures de confinement provoqué par le passage du cyclone Batsirai. Le nombre de nouveaux cas continue cependant de baisser sur la semaine suivante (semaine glissante du samedi 5 au vendredi 11 février).