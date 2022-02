Covid à La Réunion : Le couvre-feu devrait être prolongé

Pour être informés des dernières données de l'épidémie de coronavirus et des prochaines annonces du préfet de La Réunion, restez connectés sur Zinfos974.

Un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin est en vigueur à La Réunion depuis le 1er janvier et au moins jusqu'à lundi prochain. De nombreuses autres mesures de lutte contre le coronavirus limitent les activités dans les restaurants et les bars, le port du masque reste obligatoire et les pique-niques ne peuvent rassembler que 6 personnes au maximum.Le préfet de La Réunion avait expliqué que le plan de désescalade des restrictions sanitaires ne serait pas engagé sur l'île tant que le rythme des contaminations et la pression hospitalière ne seraient pas en baisse. Il a précisé lors du bilan hebdomadaire du suivi de l'épidémie de coronavirus : "Les mesures de freinage pour lutter contre l’épidémie à La Réunion restent en vigueur jusqu’au 21 février. Une attention particulière sera portée sur l’évolution de la situation dans les tous prochains jours (niveau de la circulation épidémique et ses conséquences sur les prises en charge hospitalières) afin d’adapter le cas échéant les mesures de restrictions."Le préfet de La Réunion et les maires se sont entretenus mercredi après-midi durant la réunion de crise hebdomadaire. Les autorités sanitaires ont expliqué que l' amélioration de la situation observée n'est pas nette Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est en diminution à La Réunion mais le système hospitalier est toujours en tension malgré une légère baisse. À noter que 40% des patients en réanimation ont été contaminés par le variant Delta et sont donc hospitalisés de longue date, 60% ont été touchés par Omicron.Les autorités préfèrent rester vigilantes ; le plan de désescalade des mesures anti-covid ne devrait donc être discuté que lors de la prochaine réunion, ce mercredi. Les restrictions comme le couvre-feu , qui prennent fin le lundi 21 février, devraient donc être prolongées pour le reste de la semaine prochaine.La désescalade devrait se faire par étapes espacées afin d'éviter un nouveau rebond. Les élus et les autorités doivent notamment prendre en compte les vacances scolaires du 12 au 28 mars.Les mesures anti-covid pourraient donc être allégées petit à petit à partir de la toute fin du mois de février ou au début du mois de mars. Certaines pourraient encore être en vigueur jusqu'à la prochaine rentrée, donc à la fin du mois de mars.