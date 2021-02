Santé Covid à La Réunion : Le Préfet fait le point

Jacques Billant, préfet de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice et Martine Ladoucette, directrice générale de l'Agence régionale de Santé, s'expriment ce mercredi pour évoquer la dégradation de la situation sanitaire à La Réunion. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 17:01 | Lu 5496 fois

Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, les autorités s'expriment alors que l'épidémie de Coronavirus connaît une accélération à La Réunion. L'apparition de deux variants (britannique et sud-africain) a poussé le préfet de La Réunion à prendre plusieurs nouvelles mesures : La distanciation de 2 mètres entre les tables des bars et restaurants mais aussi des contrôles renforcés aux frontières de La Réunion.









