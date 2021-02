Covid à La Réunion : La situation se dégrade, le Préfet prend la parole

L’épidémie de Covid-19 connaît une reprise depuis la fin des vacances scolaires, une accélération des contaminations qui était anticipée par les autorités. Mais une nouvelle donne pourrait provoquer la mise en place de mesures supplémentaires : l’apparition des variants britannique et sud-africain à La Réunion.La Covid-19 501.V2, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, s’est propagée dans l’océan Indien. Elle est arrivée à La Réunion dès le 10 janvier via Mayotte.On dénombre en tout 9 personnes porteuses de cette version de la Covid-19 à La Réunion. Il s’agit d’évacuations sanitaires mais aussi de cas importés via des vols commerciaux. Les autorités recensent aussi 5 cas importés secondaires : C’est-à-dire des personnes contaminées à La Réunion par des voyageurs revenant de Mayotte. Le variant britannique a aussi fait son apparition à La Réunion suite au retour sur l’île d’un voyageur parti en vacances en métropole durant le premier mois de l’année. Arrivé le 22 janvier, il a commencé à développer les symptômes, a été testé positif puis isolé. L’homme a depuis été déclaré guéri Depuis les premières contaminations, les motifs impérieux ont été rétablis d’abord entre La Réunion et Mayotte puis entre La Réunion et la métropole. Cette mesure suffit-elle, selon vous ?Le nombre de contaminations est en constante hausse sur les dernières semaines Selon les données consolidées de Santé Publique France, on compte déjà plus de nouveaux cas sur les 5 premiers jours de la semaine de la rentrée (296) que lors de certaines semaines précédentes (par exemple : 228 cas entre le 11 et le 17 janvier).La campagne de dépistage semble se tasser mais le taux de positivité continue de grimper : 2,4% sur les 5 premiers jours de la rentrée (du 25 au 29 janvier). Cet indicateur était plus bas la semaine précédente (2,10% du 19 au 24 janvier).Comme lors des rentrées d’août et d’octobre, une flambée des cas est observée à La Réunion. Zinfos974 avait analysé ce phénomène et vous a apporté tous les détails :Le Préfet de La Réunion a décidé de prendre la parole ce mercredi 3 février. Une décision qui survient 2 jours après la prolongation de toutes les mesures de lutte contre le Coronavirus et suite au renforcement de l’une d’entre elles ( la distance entre les tables des restaurants passe de 1 mètre à 2 mètres ).Jacques Billant doit s’exprimer pour la première fois depuis le 15 janvier dernier lorsqu’il avait déjà mis en garde La Réunion quant à la prolongation des mesures sanitaires.Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de La Réunion, doit aussi prendre la parole pour faire le point sur la rentrée scolaire.