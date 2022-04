La grande Une Covid à La Réunion : La situation reste instable

Le nombre de contaminations hebdomadaires se maintient aux alentours des 10.000 sur la semaine écoulée. La pression hospitalière serait en hausse et la mortalité resterait élevée. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 06:30

Autour de 10.000 nouveaux cas ont été enregistrés sur la semaine glissante du samedi 2 au vendredi 8 avril selon Santé Publique France. La circulation du coronavirus se maintient comparé à la semaine précédente et reste donc élevée.



La pression hospitalière serait aussi en hausse, tout comme le taux de mortalité. Les autorités sanitaires devraient publier en fin de journée les données consolidées.



De nouvelles mesures sanitaires ont été levées la semaine dernière. Le Pass vaccinal a notamment été suspendu le lundi 4 avril. Mais des restrictions sont toujours en vigueur comme le port du masque dans les transports collectifs ou encore l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique.

Autour de 10.000 nouveaux cas



Le nombre de contaminations au coronavirus se maintient à La Réunion entre les deux dernières semaines selon les données de Santé Publique France. La circulation du covid reste élevée et s'établit au même niveau qu'au début de la quatrième vague de l'épidémie à La Réunion au mois de janvier.







Le taux de positivité et le taux d'incidence est en légère hausse selon les données de Santé Publique France.



Le point sur la pression hospitalière



Le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients covidés serait en hausse selon Santé Publique France.



La même tendance est observée en médecine covid et au niveau de la mortalité.



Maintenir la levée des mesures



Le préfet de La Réunion avait fait le point la semaine dernière sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Le plus haut représentant de l'Etat sur l'île avait rappelé que le port du masque reste très fortement recommandé dans les lieux à forte fréquentation et un appel à la vaccination (ou à la dose de rappel) a été lancé.



Les autorités expliquent que le respect des gestes barrières permettra de maintenir dans la durée la levée des mesures de restrictions.



