Covid à La Réunion : La situation reste instable

Le nombre de contaminations au coronavirus se maintient sur ces derniers jours à La Réunion, selon Santé Publique France et serait même en hausse.



Les données de l’Agence régionale de Santé et de l’organisme national de suivi de l’épidémie de coronavirus diffèrent durant les périodes de vacances scolaires. Il faudra donc attendre le bilan hebdomadaire publié par les autorités locales pour connaître les données consolidées et la tendance exacte de l’épidémie de coronavirus à La Réunion.