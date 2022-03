Covid à La Réunion : La reprise de l’épidémie se confirme

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus augmente pour la deuxième semaine consécutive à La Réunion. Environ 9.000 néo-contaminations au covid ont été enregistrées sur 7 jours dans notre île, selon Santé Publique France.



Il n’y aurait pas d’évolution notable au niveau de la pression hospitalière d’après les données publiées par l’organe national. Le taux d’incidence et le taux de positivité sont eux en hausse.



La dernière étape de la désescalade doit être activée en fin de semaine. Elle comprend notamment la fin du port du masque en intérieur, dans les lieux où le Pass vaccinal est en vigueur, mais aussi l’autorisation des cérémonies privées dans les salles de fêtes, comme les baptêmes et les mariages.



Les autorités sanitaires locales doivent publier en fin de journée les données consolidées du suivi de l’épidémie de coronavirus à La Réunion. Le préfet doit s’entretenir demain avec les élus de l’île pour évoquer la situation sanitaire à La Réunion. Le plus haut représentant de l’Etat n’a pour l’instant pas évoqué de possible date de la suspension du Pass vaccinal. Le dispositif n’est plus appliqué depuis le 14 mars en métropole.