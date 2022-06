Covid à La Réunion : La rentrée scolaire provoque des sursauts épidémiques

Une augmentation des cas a été observée à la veille et au moment de la rentrée avec plus de 500 cas de Covid enregistrés le vendredi avant le retour dans les salles de classe et le lundi de la reprise des cours. Le rythme a commencé ensuite à ralentir à nouveau. Un peu moins de 2.000 cas sont recensés sur la semaine glissante du samedi 28 mai au vendredi 3 juin selon les données de Santé Publique France.Le taux de positivité régresse légèrement et s'établit aux alentours de 17%. Le taux d'incidence n'évolue pas vraiment et se situe toujours autour des 265 cas pour 100.000 habitants. La circulation est en hausse dans la plupart des départements français mais La Réunion se trouve toujours au-dessus de la moyenne nationale.