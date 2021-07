Covid à La Réunion : La possibilité d'évacuations sanitaires vers Mayotte

Le préfet s'est entretenu avec les maires de La Réunion ce lundi matin lors d'une réunion de crise. Il leur a présenté la situation sanitaire qui continue d'empirer. Le taux d'incidence est passé à 325 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité atteint les 7,7%.La pression hospitalière est telle que les autorités réfléchissent à des solutions de secours : les places en réanimation sont en passe d'être saturées.La Réunion a accueilli de nombreux malades venus de Mayotte depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Le premier décès lié à la covid sur notre île était d'ailleurs une personne issue d'évacuation sanitaire.Tout s'est accéléré au début de l'année 2021 avec l'apparition du variant sud-africain sur l'île aux parfums. Les EVASAN se sont alors multipliées alors que Mayotte avait du mal à faire face à l'emballement de l'épidémie.C'est aujourd'hui La Réunion qui se trouve dans une situation similaire avec un taux d'incidence qui a doublé en un mois. L'accélération de la circulation du coronavirus est exponentielle sur les dernières semaines, notre île devrait dépasser la barre des 2.000 contaminations en une semaine (le record précédent était de 1.441).Les autorités prévoient donc une hausse de la pression hospitalière et préparent la possibilité d'évacuer des patients vers le reste du territoire français, d'abord à Mayotte, puis en métropole dans un second temps.C'est ce que préconisent les élus qui ont pu échanger avec le préfet ce matin. Ils ont plaidé pour une solution locale avec le déploiement de moyens pour faire face à la pression hospitalière à La Réunion même.Le préfet de La Réunion continue son tour d'horizon des acteurs de la crise sanitaire et s'entretient cet après-midi avec les représentants du monde médical. L'Agence régionale de Santé a de son côté déjà préconisé un reconfinement. L'AMDR (Association des maires de La Réunion) soutient cette proposition mais de nombreux édiles s'y opposent tout de même.Jacques Billant doit s'exprimer ce mardi à 17 heures. Suivez les annonces du préfet en direct sur Zinfos974.