Covid à La Réunion : La plupart des restrictions levées le 28 février

Le plan de désescalade a été présenté par le préfet de La Réunion ce vendredi 18 février. Il se fera en quatre étapes.



"Nous pouvons désormais considérer que nous avons atteint le pic dans la semaine du 17 au 23 janvier et que nous sommes assurément engagés sur une décrue tout aussi rapide que l’a été la montée de la vague", explique le préfet de La Réunion.



"L’ensemble de ces éléments qui sont le résultat de nos efforts individuels et collectifs nous permettent ce soir de dresser des perspectives", ajoute-t-il avant de préciser, "Comme à chaque fois, nous le ferons de manière progressive et cohérente et sous réserve que l’évolution favorable de la situation se confirme de jour en jour. Nous allons donc alléger les mesures en vigueur en plusieurs étapes dont les 2 premières interviendront le lundi 21 et le lundi 28 février."



21 février : 1ère étape

- Allègement du couvre-feu à 23 heures



28 février : 2e étape (si l'amélioration se confirme)

- Levée du couvre-feu

- Retrait de l'obligation du port du masque en extérieur

- Retrait des jauges dans les établissements recevant du public, commerces, marchés et stades

- Retrait des limitations à table

- Retrait des restrictions de rassemblement dans l'espace public, pique-nique, bivouac, brocante

- Le télétravail ne sera plus obligatoire



Mois de mars : 3e étape (réflexion entamée à partir du 28 février)

- la réouverture des discothèques ;

- l’autorisation des concerts debout ;

- l’autorisation de la consommation debout dans les bars, café et restaurants ;

- la levée de l’interdiction des moments de convivialités dans les ERP et les entreprises ;

- la levée de l’interdiction des rassemblements festifs à caractère privé dans les ERP de type X, L et CTS ;

- et la fin de l’interdiction des activités de danse dans les ERP.



Mois de mars : 4e étape (réflexion entamée à partir du 28 février)

- Levée de l'obligation du masque

- Le retour des escales des bateaux de croisière