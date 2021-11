Covid à La Réunion : La moitié des communes sont au-dessus du seuil d'alerte

Les autorités locales devraient communiquer en fin de journée le bilan hebdomadaire de suivi de l'épidémie de coronavirus à La Réunion. Les données de Santé Publique France montrent que la tendance est à la hausse : le nombre de cas a doublé en une semaine et notre île est repassée au-dessus du seuil d'alerte pour la première fois depuis plus d'un mois.La situation sanitaire se dégrade donc sensiblement à La Réunion depuis la rentrée scolaire. Le préfet avait tiré la sonnette d'alarme dès la semaine dernière , lorsque les chiffres ont commencé à repartir à la hausse.La Réunion ne comptait que deux communes au-dessus du seuil d'alerte il y a une semaine. Elles sont maintenant 12 à être dans le rouge et deux à avoir passer le taux de 150 cas pour 100.000 habitants (à noter qu'il s'agit de territoires moins habités).